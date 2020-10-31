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«Очень странные дела творятся!» «Спартак» круто анонсировал матч с «Ростовом»

12:42
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала анонс матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Видео оформлено в стиле известного сериала «Очень странные дела».

«Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хэллоуин», — гласит подпись к видео.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 31 октября. Начало — в 16.30 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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