«Очень странные дела творятся!» «Спартак» круто анонсировал матч с «Ростовом»
Пресс-служба «Спартака» опубликовала анонс матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
Видео оформлено в стиле известного сериала «Очень странные дела».
«Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хэллоуин», — гласит подпись к видео.
Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хэллоуин ?#СпартакРостов ? pic.twitter.com/5LtSS7bj8E— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 31, 2020
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 31 октября. Начало — в 16.30 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.