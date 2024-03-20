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20 марта, 11:40

Мостовой — о сумме 15 миллионов за трансфер в Европу: «Клуб хорошо оценивает меня»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Тулузы». Ранее об этом сообщало издание «РБ Спорт».

— Появилась информация, что вами интересовалась «Тулуза». Что вы об этом знаете?

— Не хочу отвечать на этот вопрос.

— Медведев сказал, что готов отпустить вас за сумму, которая больше 15 миллионов евро.

— Клуб хорошо оценивает меня (Смеется.). Видимо, я важен для команды, раз Александр Иванович так сказал, — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой в этом сезоне провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
ФК Тулуза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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Оренбург

 18 1 5
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