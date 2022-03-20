Тарханов о победе над «Рубином»: «Сегодня убедился, что зимой в ЦСКА прибыли хорошие легионеры»

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал победу армейцев в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— Мне понравилась игра ЦСКА, в атаке очень хорошо играли, много нестандартных ходов, друг с другом хорошо взаимодействуют. Легионеры ЦСКА одни из лучших в России.

— Способен ли такой ЦСКА бороться с «Зенитом» на равных?

— Почему бы и нет? Надо посмотреть. В игре все смотрится. Но мне ЦСКА очень понравился: преимущество во владении мячом большое. Впервые видел игру армейцев в этом году. До этого только читал, что хорошие игроки прибыли в клуб в зимнее трансферное окно, а сейчас в этом убедился.

— Оцените судейство в сегодняшнем матче.

— Я не увидел судейских ошибок. Первые два гола уже эксперты объяснили, а удаление, две карточки — там есть, за что. В эпизоде с Ломовицким он явно с прямой ногой шел — все по делу.

— Леонид Викторович на послематчевой пресс-конференции сказал, что смешно говорить о судействе, когда проигрываешь 6:1, и что сегодня играли команды разного уровня. В сложившихся обстоятельствах начинаются излюбленные рассуждения об отставке Слуцкого. Как вы считаете, нужна ли она сейчас?

— Мне сложно об этом говорить. Такие игры бывают. Я ж не могу сказать, что «Рубин» вообще был плох. Они старались, но ясно, что уровень футболистов ЦСКА выше, чем у «Рубина». Что-то не получилось в игре, много допустили ошибок. ЦСКА играл быстро, казанцы не успевали ни перекрыть зоны, ни подстраховать друг друга.

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.