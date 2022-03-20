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Тарханов о победе над «Рубином»: «Сегодня убедился, что зимой в ЦСКА прибыли хорошие легионеры»

Тарханов отреагировал на разгромную победу ЦСКА над «Рубином»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал победу армейцев в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— Мне понравилась игра ЦСКА, в атаке очень хорошо играли, много нестандартных ходов, друг с другом хорошо взаимодействуют. Легионеры ЦСКА одни из лучших в России.

— Способен ли такой ЦСКА бороться с «Зенитом» на равных?
— Почему бы и нет? Надо посмотреть. В игре все смотрится. Но мне ЦСКА очень понравился: преимущество во владении мячом большое. Впервые видел игру армейцев в этом году. До этого только читал, что хорошие игроки прибыли в клуб в зимнее трансферное окно, а сейчас в этом убедился.

— Оцените судейство в сегодняшнем матче.
— Я не увидел судейских ошибок. Первые два гола уже эксперты объяснили, а удаление, две карточки — там есть, за что. В эпизоде с Ломовицким он явно с прямой ногой шел — все по делу.

— Леонид Викторович на послематчевой пресс-конференции сказал, что смешно говорить о судействе, когда проигрываешь 6:1, и что сегодня играли команды разного уровня. В сложившихся обстоятельствах начинаются излюбленные рассуждения об отставке Слуцкого. Как вы считаете, нужна ли она сейчас?
— Мне сложно об этом говорить. Такие игры бывают. Я ж не могу сказать, что «Рубин» вообще был плох. Они старались, но ясно, что уровень футболистов ЦСКА выше, чем у «Рубина». Что-то не получилось в игре, много допустили ошибок. ЦСКА играл быстро, казанцы не успевали ни перекрыть зоны, ни подстраховать друг друга.

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
0
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3
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4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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