Новую форму «Спартака» производили в Китае

Исполнительный директор компании J?gel Александр Сидоров рассказал, где создавалась и шилась новая форма «Спартака».

— Сейчас наши основные производственные мощности — в Китае, — приводит слова Сидорова «РБ Спорт». — Там и производили форму для «Спартака».

— Разрабатывали форму для «Спартака» в России, шили в Китае. Почему и шить невозможно у нас?

— Наша бизнес-модель не подразумевает наличия собственного производства. Мы работаем по принципу международных компаний, занимаемся разработкой продукции, маркетингом и продажами, а непосредственно производство размещаем на тех площадках и в тех странах, где это экономически целесообразно. Вообще сшить в России возможно, но вопрос упирается в три важных критерия.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17:30 мск.