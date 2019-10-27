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Новая фишка «Спартака»: Тедеско снова собрал команду в центре поля

18:40
27 октября. «Локомотив» — «Спартак» — 0:3. Доменико Тедеско с командой в центре поля стадиона «РЖД Арена». Фото instagram.com
27 октября. «Локомотив» — «Спартак» — 0:3. Доменико Тедеско с командой в центре поля стадиона «РЖД Арена». Фото instagram.com
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«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско собрал команду в центральном круге по окончании встречи.

Ранее в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0) 34-летний Тедеско также собрал игроков и тренерский штаб ЦСКА на поле стадиона «Открытие Арена».

Для Тедеско победа над «Локомотивом» стала первой в «Спартаке».

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Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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