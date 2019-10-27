Новая фишка «Спартака»: Тедеско снова собрал команду в центре поля

«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско собрал команду в центральном круге по окончании встречи.

Ранее в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0) 34-летний Тедеско также собрал игроков и тренерский штаб ЦСКА на поле стадиона «Открытие Арена».

Для Тедеско победа над «Локомотивом» стала первой в «Спартаке».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей