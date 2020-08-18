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Нобоа повторил достижение Семака

21:45
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи».
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи».
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35-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отличился в третьем туре подряд и стал вторым полузащитником в истории чемпионатов России, которому удалось забить голы в трех стартовых матчах турнира. Единственным хавбеком, стартовавшим так мощно, долгое время оставался Сергей Семак, огорчивший соперников ЦСКА в трех стартовых турах чемпионского сезона-2003. Девять раз с результативной серии начинали форварды (причем Александр Маслов — дважды), один раз — защитник Дмитрий Парфенов. Правда, все точные удары в начале сезона-2004 украинский защитник нанес с 11-метровой отметки. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие в трех первых турах чемпионата России

Игрок

Клуб

Сезон

Матчи

Олег Гарин*

Океан

1992

Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0

Александр Маслов

Ростсельмаш

1996

Динамо (д) — 1:2, Уралмаш (д) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:3**

Александр Маслов*

Ростсельмаш

1997

Тюмень (г) — 1:0, Локомотив (д) — 2:2, Локомотив НН (г) — 1:0

Сергей Семак

ЦСКА

2003

Рубин (д) — 4:0, Ротор (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2

Дмитрий Парфенов

Спартак

2004

Динамо (д) — 2:2, Сатурн (г) — 2:2, Торпедо-Металлург (д) — 3:2**

Данко Лазович

Зенит

2011/12

Терек (г) — 1:1, Амкар (д) — 2:0, Спартак Нч (г) — 2:2

Александр Кержаков

Зенит

2012/13

Амкар (д) — 2:0**, Динамо (д) — 2:0, ЦСКА (г) — 3:1

Артем Дзюба

Ротсов

2013/14

Терек (д) — 2:1**, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 3:0***

Андрей Воронин

Динамо

2013/14

Волга (д) — 2:2, Анжи (д) — 2:1, Спартак (д) — 1:4

Саломон Рондон

Зенит

2014/15

Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1**, Урал (г) — 2:1

Федор Смолов

Краснодар

2016/17

Томь (д) — 3:0**, Терек (д) — 4:0**, Крылья Советов (г) — 1:1

Кристиан Нобоа

Сочи

2019/20

Спартак (г) — 2:2, Химки (д) — 1:1, Рубин (д) — 3:2

* Серия продолжилась в четвертом туре.

** Оформил дубль.

*** Оформил хет-трик.

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