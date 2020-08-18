Нобоа повторил достижение Семака

35-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отличился в третьем туре подряд и стал вторым полузащитником в истории чемпионатов России, которому удалось забить голы в трех стартовых матчах турнира. Единственным хавбеком, стартовавшим так мощно, долгое время оставался Сергей Семак, огорчивший соперников ЦСКА в трех стартовых турах чемпионского сезона-2003. Девять раз с результативной серии начинали форварды (причем Александр Маслов — дважды), один раз — защитник Дмитрий Парфенов. Правда, все точные удары в начале сезона-2004 украинский защитник нанес с 11-метровой отметки. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие в трех первых турах чемпионата России

Игрок Клуб Сезон Матчи Олег Гарин* Океан 1992 Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0 Александр Маслов Ростсельмаш 1996 Динамо (д) — 1:2, Уралмаш (д) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:3** Александр Маслов* Ростсельмаш 1997 Тюмень (г) — 1:0, Локомотив (д) — 2:2, Локомотив НН (г) — 1:0 Сергей Семак ЦСКА 2003 Рубин (д) — 4:0, Ротор (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2 Дмитрий Парфенов Спартак 2004 Динамо (д) — 2:2, Сатурн (г) — 2:2, Торпедо-Металлург (д) — 3:2** Данко Лазович Зенит 2011/12 Терек (г) — 1:1, Амкар (д) — 2:0, Спартак Нч (г) — 2:2 Александр Кержаков Зенит 2012/13 Амкар (д) — 2:0**, Динамо (д) — 2:0, ЦСКА (г) — 3:1 Артем Дзюба Ротсов 2013/14 Терек (д) — 2:1**, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 3:0*** Андрей Воронин Динамо 2013/14 Волга (д) — 2:2, Анжи (д) — 2:1, Спартак (д) — 1:4 Саломон Рондон Зенит 2014/15 Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1**, Урал (г) — 2:1 Федор Смолов Краснодар 2016/17 Томь (д) — 3:0**, Терек (д) — 4:0**, Крылья Советов (г) — 1:1 Кристиан Нобоа Сочи 2019/20 Спартак (г) — 2:2, Химки (д) — 1:1, Рубин (д) — 3:2

* Серия продолжилась в четвертом туре.

** Оформил дубль.

*** Оформил хет-трик.