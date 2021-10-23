«Нижний Новгород» — «Краснодар»: почему отменен гол Кордобы?
На 25-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» нападающий «быков» Джон Кордоба удвоил счет, но арбитр Алексей Матюнин его гол не засчитал. Почему так поступил судья, и было ли его решение правильным?
Рефери не мог видеть, что Кордоба подыграл себе правой рукой и почти сразу после этого отправил мяч в сетку. Фол заметили видеоассистенты Павел Шадыханов и Андрей Болотенков. Они провели проверку, сообщили свое мнение Матюнину — примерно через полторы минуты тот отменил взятие ворот. Решение фактическое, в такой ситуации изучение видеозаписи самим арбитром не требуется.
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