Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал итоги первого тайма матча 5-го тура РПЛ против «Ротора». Счет после первой половины встречи — 0:0.

— «Ротор» обороняется вдесятером? Это нормально. Никто не говорил, что будет легко. Вся команда будет обороняться. Вратарь по две минуты выбивает мяч. Они тоже люди, есть второй тайм, будут уставать. Посмотрим, выдержат ли они. Нужно вывести партнера на ударную позицию хорошо. Я приложу все силы, чтобы наградить своих партнеров. Конкуренция за место в атаке? Чем больше, тем веселее, прогрессируешь. Сегодня играешь, а завтра можешь сидеть. Если ты немножко расслабишься, то будешь сидеть — это хорошо", — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».