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Николич объяснил, почему на матч с «Ахматом» предпочел Эдера Смолову в основе

18:25
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о составе команды на матч 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

— У Баринова серьезная травма, его долго не будет. Нужно учиться играть без него, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ». — Мы должны показать на поле, что мы — команда. И что у нас есть игроки.

Нужно делать ротацию. Два дня назад играли дерби против «Спартака». Нужно было освежить команду. И так будет на протяжении всего сезона.

Выбор в пользу Эдера, а не Смолова? Ротация.

Локомотив — Ахмат

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