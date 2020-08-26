Николич объяснил, почему на матч с «Ахматом» предпочел Эдера Смолову в основе
18:25
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о составе команды на матч 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».
— У Баринова серьезная травма, его долго не будет. Нужно учиться играть без него, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ». — Мы должны показать на поле, что мы — команда. И что у нас есть игроки.
Нужно делать ротацию. Два дня назад играли дерби против «Спартака». Нужно было освежить команду. И так будет на протяжении всего сезона.
Выбор в пользу Эдера, а не Смолова? Ротация.