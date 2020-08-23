Никита Симонян: «Хочу увидеть Кокорина на поле»

Легендарный игрок «Спартака» Никита Симонян прокомментировал травму нападающего Александра Кокорина. 29-летний форвард красно-белых еще не дебютировал в новой команде — сегодня он не был включен в заявку на домашний матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Не знаю, что с Кокориным — был бы тренером, знал бы. Хотел бы увидеть его, он форвард! Сильнее ли он тех, кто есть? Это покажет игра, но думаю, он должен помочь; давайте в это верить! — сказал Симонян. (Севастиан Терлецкий)