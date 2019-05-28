Нигматуллин уверен, что Кононов останется в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин - о главном тренер команды Олеге Кононове. Он не сомневается, что специалист продолжит работу с красно-белыми.

Останется ли в "Спартаке" Олег Кононов?

— Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс, - цитируют Нигматуллина "Известия".

В завершившемся сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России.

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