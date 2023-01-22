Нигматуллин: «Кержаков в полном порядке, почему бы и не продлить с ним контракт»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слухи о том, что «Зенит» может продлить контракт с голкипером Михаилом Кержаковым.

— Если клуб хочет продлить контракт с игроком, то значит, футболист устраивает руководство и тренерский штаб. Много вратарей приходит в «Зенит» и уходит, а Кержаков остается — ему никто не может навязать серьезную конкуренцию, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

— В январе Кержакову будет уже 36 лет.

— На это можно смотреть по-разному, смотря, как относишься к своему здоровью, важна и генетика. Я, например, закончил в 35 лет, а Буффон играет до сих пор. Так что если Михаил в полном порядке, то почему бы и не продлить с ним контракт.

21 января «РБ Спорт» сообщил о том, что «Зенит» в ближайшее время намерен предложить новый контракт Кержакову. Нынешнее соглашение 35-летнего вратаря истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Кержаков сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 10 игр отстоял на ноль.