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Нигматуллин: «Кержаков в полном порядке, почему бы и не продлить с ним контракт»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слухи о том, что «Зенит» может продлить контракт с голкипером Михаилом Кержаковым.

— Если клуб хочет продлить контракт с игроком, то значит, футболист устраивает руководство и тренерский штаб. Много вратарей приходит в «Зенит» и уходит, а Кержаков остается — ему никто не может навязать серьезную конкуренцию, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

— В январе Кержакову будет уже 36 лет.
— На это можно смотреть по-разному, смотря, как относишься к своему здоровью, важна и генетика. Я, например, закончил в 35 лет, а Буффон играет до сих пор. Так что если Михаил в полном порядке, то почему бы и не продлить с ним контракт.

21 января «РБ Спорт» сообщил о том, что «Зенит» в ближайшее время намерен предложить новый контракт Кержакову. Нынешнее соглашение 35-летнего вратаря истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Кержаков сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 10 игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-mihail-kerzhakov-vozrastnoj-vratar-vzglyanite-na-buffona-on-prodolzhaet-igrat/

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 2
Аталанта 1
Перерыв

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Михаил Кержаков
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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