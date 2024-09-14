Нигматуллин: «Селихову целесообразно найти команду, в которой он будет получать игровое время»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера Александра Селихова из московского клуба.

«Думаю, что такое положение дел не устраивает ни «Спартак», ни самого Селихова. Поэтому желание может быть общее. Вероятно, что не дожидаясь окончания контракта, Александру будет целесообразно найти команду, в которой он будет получать постоянное игровое время. 30 лет для вратаря — это совсем не возраст. У него есть еще лет пять, чтобы играть на хорошем уровне, если здоровье позволит. Главное для Селихова — выйти на игровой ритм», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 30-летний Селихов задумывается об уходе из «Спартака». Он выступает за красно-белых с 2017 года и провел в составе московской команды 94 матча, отыграв 27 из них на ноль.