Дьяков: «Дзюбе тяжело было бы найти топ-клуб. Сказывается возраст, и давненько он не играл»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями по поводу переходов форварда Артема Дзюбы в «Акрон» и защитника Георгия Джикии в «Химки».

«Я думаю, тому же Дзюбе тяжело было бы, наверное, найти топ-клуб. Сказывается возраст, и давненько он не играл. Плюс ко всему сказались более выгодные условия. А по Джикии 30 лет для защитника — это вообще не возраст. Почему никто не захотел брать? Возможно финансовый вопрос, а может смутило то, что давно не играл, много пропустил. Может смутило это тренерский штаб. Но они оказались там, где оказались», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним Дзюбой до лета 2025 года. На день позже «Химки» сообщили о переходе 30-летнего Джикии. Срок соглашения с защитником не раскрывается.