"Не думаю, что меня могли удалить". Гончаренко - о матче со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Спартаком" в матче 22-го тура премьер-лиги (0:2) заявил, что его команда хотела выправить ситуацию после первого тайма. Он также добавил, что вел эмоциональный диалог с одним из арбитров.

- Не только начало было агрессивным. Мы знали, что "Спартак" хорошо начинает, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Важно было после первого тайма поправить ситуацию. Рад за молодых ребят, что мы смогли выровнять игру и победить.

Записки? Всегда есть, что сказать футболистам. Советы игрокам? Больше всего не нравится, когда действуют не так, как на установке. Приходится сильно кричать.

Акинфеев? Нет, он не просил замену. Он подсказывал защитникам. Арбитр? Была эмоциональная игра, разговор, где-то перегибали. Не думаю, что меня могли удалить. Не было оснований.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр