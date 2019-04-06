"Нас не устраивает ничья". Хохлов - о матче с "Анжи"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 22-го тура премьер-лиги против "Анжи" (1:1) заявил, что его не устраивает ничейный результат.

- Какие впечатления? Нас не устраивает ничья, как и "Анжи", - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - Может быть, для болельщиков это сумасшедшая концовка. А для тренеров - так не должны проваливаться, безбашенно атаковать и оголять зоны. Панченко? Не буду определять, кто был лучше. Все старались, определять будет потом.

"Динамо" набрало 24 очка и расположилось на 12-й строчке в турнирной таблице. "Анжи" с 19 баллами занимает 14-е место.

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