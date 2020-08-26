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Нападающий «Спартака» избежал наказания за симуляцию

19:47
Эпизод матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак». Эпизод матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак». Эпизод матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак». Эпизод матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак».
Эпизод матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак».

На 17-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой ошибся, не наказав Джордана Ларссона предупреждением за неспортивное поведение. В том моменте нападающий пытался обмануть судью и заставить его назначить пенальти. Швед изобразил фол со стороны Седрика Гогуа, который вообще не коснулся спартаковца. Сухой правильно не назначил 11-метровый удар, но зря воздержался от использования желтой карточки.

А вот на 5-й минуте рефери проявил излишнюю суровость, вынеся предупреждение Зелимхану Бакаеву. (Александр Бобров)

Ротор — Спартак

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