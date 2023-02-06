Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:08

Комличенко: «Не должны проигрывать даже в товарищеских играх»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (0:3)

— Обидно, что проиграли. Согласен, что не должны проигрывать даже в товарищеских играх, но, как видите, две индивидуальные ошибки и два гола. Думаю, на фоне нагрузок. Смотрелась ли игра? Не знаю, со стороны виднее. Мне показалось, что не так смотрелась, по крайней мере с нашей стороны.

— Вы вышли на 60-й минуте. Какое задание было?

— Как такового задания не было, счет был 0:0. Георгиевич сказал, надо было постараться выполнять все, что тренировали — прессинг, выход из обороны. Старались это делать. Мне кажется, получилось. Или «Сочи» подсел, или мы хорошо играли. Это уже не мне решать.

— Тренировка после поражения сильно отличается от той, которая бывает в случае победы?

— Да нет. Те, кто больше тайма играют, восстанавливаются. Те, кто сыграли меньше, проводят хорошую силовую тренировку с залом, футболом, бегом.

Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Английская лига обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях. Клубу грозит снятие очков
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Краснодар» назвал стартовый состав на матч против «Спартака» в рамках Зимнего кубка РПЛ
«Зенит» разгромил малазийский клуб в товарищеском матче
«Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ
«Спартак» объявил состав на матч с «Краснодаром» в рамках Зимнего кубка РПЛ
В «Спартаке» заявили, что Промес проведет тренировки с командой в Москве
«Оренбург» продолжит сборы в Турции, несмотря на землетрясения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Краснодар» зимой не поступало предложений по трансферу Сперцяна

Семин считает, что Карпин может возглавить европейский клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости