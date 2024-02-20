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20 февраля, 23:50

Смолов назвал любимых игроков в мировом футболе

Руслан Минаев
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов перечислил любимых игроков в современном футболе.

Форвард отметил, что те игроки, которых он считал кумирами уже заканчивают карьеры, но отметил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна из «Манчестер Сити».

«[Также] мне нравится, как играют Букайо Сака, Мартин Эдегор, Флориан Вирц, Мохамед Салах. Не могу выделить кого-то одного. Думаю, что теперь будет конкурентная борьба за Золотой мяч», — сказал футболист в эфире онлайн-встречи с болельщиками «Динамо».

В ходе эфира Смолов рассказал, что получил повреждение спины.

В этом сезоне 34-летний форвард отметится 5 голами и 4 результативными передачами в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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