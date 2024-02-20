Смолов назвал любимых игроков в мировом футболе

Нападающий «Динамо» Федор Смолов перечислил любимых игроков в современном футболе.

Форвард отметил, что те игроки, которых он считал кумирами уже заканчивают карьеры, но отметил игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна из «Манчестер Сити».

«[Также] мне нравится, как играют Букайо Сака, Мартин Эдегор, Флориан Вирц, Мохамед Салах. Не могу выделить кого-то одного. Думаю, что теперь будет конкурентная борьба за Золотой мяч», — сказал футболист в эфире онлайн-встречи с болельщиками «Динамо».

В ходе эфира Смолов рассказал, что получил повреждение спины.

В этом сезоне 34-летний форвард отметится 5 голами и 4 результативными передачами в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.