Мостовой: «Угальде - быстрый и креативный»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру новичка «Спартака» Манфреда Угальде в товарищеском матче с «Абдыш-Ата».

«Если не брать во внимание соперника и говорить именно об Угальде, после первого матча было видно, что парень неплохой, хотя многие его не знали, и показалось, что ему не хватает габаритов для форварда. Но было заметно по следующим играм, что он быстрый и креативный. Стало ясно, что у него есть хорошие качества. А то, что он забил головой, рост здесь не так важен. Мяч летит на голову, ты бьешь и забиваешь. Я много в своей жизни видел высоких футболистов, а они головой не забивали.

Конечно, Угальде обладает голевой чуйкой. Сможет ли он побороться с Соболевым за место в составе? Это самая большая интрига, потому что все ребята не могут выйти в основе. Парня купили за большие деньги, и он должен выходить и играть. Но на этой позиции есть еще три-четыре футболиста», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

Покупка Угальде у «Твенте» за 13 миллионов евро стала второй в истории самых дорогих трансферов московского клуба.