Дзюба: «У «Спартака» все хорошо, у меня тоже. Жалеть меня не надо»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об отношении к нему болельщиков «Спартака».

— Иногда сидит в голове, что если бы был в «Спартаке», забил бы штук пять (Улыбается.).

— Многие болельщики «Спартака» спокойно к вам относятся. Потеплели.

— Я сам удивился. Со временем успокаиваются, эмоции уходят. Логика начинает просыпаться у людей. Намного теплее, добрее. В целом удивился. Время идет, люди осознают. У «Спартака» все хорошо, у меня все хорошо. Жалеть меня не надо.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В настоящее время он является игроком «Акрона».