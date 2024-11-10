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Сегодня, 18:05

Станкович: «Все футболисты показали, как должен играть «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станович подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Акроном» (4:0).

— Вы переиграли всех, не выпустив на поле Пруцева. Почему сегодня выбрали Мартинса?

— Не раз говорил, что каждый матч требует своего подхода. Крис был очень хорош на тренировках, и я решил, что он должен сыграть. Он выполнил все наши задумки и сыграл так, как надо. Сегодня все футболисты показали, как должен играть «Спартак».

— Можно ли сказать, что Бонгонда становится лидером команды и ведет ее вперед?

— У него был непростой период, когда все от него ждали большего. Понемногу это стало получаться. Мы все хотели, чтобы это произошло. Это игрок невероятного таланта. Постепенно он будет идти дальше.

— На какой позиции из тех, что играл, вам более всего понравился Мангаш?

— Он играл латераля в основном — там я его и вижу. Мангаш работает, пытается. Уверен, в будущем мы на него сможем расчитывать.

— Подведите итоги первого круга для «Спартака» и оцените вашу работу в этот отрезок.

— Можно было бы и лучше провести этот отрезок. Мы не досчитались 4-5 очков. Но это лишь начало процесса. Мы обязаны расти — надо это делать. Нам нужен менталитет матчей с ЦСКА или «Акроном». Надо исключить взлеты и падения. У нас были хорошие матчи, но были и плохие. В футболе такое бывает, но нам надо обретать стабильность.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

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П
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

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