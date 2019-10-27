Наиль Умяров: «Видно, что Тедеско — тренер европейского класса»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0) подвел итоги встречи.
— Конечно, все счастливы. После такой длительно серии была важна победа.
— Заменили вас из-за травмы?
— Нет, думаю, замена планировалась, потому что подустал, никогда такого не чувствовал.
— Почему первый тайм у «Спартака» не получается, а второй получается? И в матче с «Рубином», и с «Локомотивом».
— Мы больше оборонялась, но у нас были более хорошие подходы к воротам. Поэтому не могу сказать, что у нас хуже первые таймы.
— Было бы легче, если бы Шюррле забил в первом тайме?
— Конечно, когда ведешь, легче психологически. Но если он не забил, значит, то нужно было, чтобы мы во втором тайме забили три мяча.
— Тактическая схема немного удивила. Так четыре или пять защитников было?
— Она всегда меняется, тренер просит, чтобы мы компактно играли, чтобы всегда были на мяче.
— Какая фишка у нового главного тренера?
— Видно, что это тренер европейского класса, топ-класса, всегда общается, постоянно обьясняет что-то каждому игроку. Так что пока оставляет приятное впечатление.
— Такое было заметно по прежнему тренеру?
— Олег Георгиевич тоже очень хорошего уровня, европейского класса. Он же вел много команд и довольно успешно.
— В чем отличия тренировочных процессов?
— У каждого тренера свои подходы, свои видения. Есть отличия, есть схожести, для футболиста всегда хорошо, что-то новое всегда интересно.
— Серия без побед прервалась, дальше будет лучше?
— Все верят, что мы способны подняться на вершину. Я верю, что если с таким настроем будем работать дальше, то нас ждет хорошее будущее во всем.
— Можно ли сказать, что Тедеско возрождает Спартак?
— Давайте подождем какое-то определенное время. Конечно, он что-то превносит свое, но давайте подождем. (Ярослав Сусов)
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