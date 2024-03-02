Гол Семенова принес «Ахмату» победу над «Уралом»

«Ахмат» на своем поле обыграл «Урал» в матче 19-го тура РПЛ — 1:0.

Победный гол на 73-й минуте ударом из-за штрафной забил защитник грозненцев Андрей Семенов.

«Ахмат» (20 очков) поднялся на 12-е место в РПЛ, обойдя в турнирной таблице «Урал» (19), который опустился на 13-ю строчку.

В следующем туре екатеринбуржцы на своем поле примут «Зенит», а «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Оба матча пройдут 9 марта.