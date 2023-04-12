Уциев признался, что не ощущает себя легендой «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, что не считает себя легендой клуба.

«Я — легенда «Ахмата»? Таких ощущений нет. Действительно, я давно играю за «Ахмат». Все узнают, поддержка очень большая в республике. Это дополнительный стимул для меня», — приводит Sport24 слова Уциева.

35-летний футболист является воспитанником грозненской команды и провел в ней почти всю карьеру.

В текущем сезоне Уциев провел 10 матчей за «Ахмат» в РПЛ, не отметившись результативными действиями.