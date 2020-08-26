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«Мы все уладим». Соболев — о взаимоотношениях с Дзюбой

18:45
Стычка Артема Дзюбы (крайний слева) и Александра Соболева (крайний справа) во время полуфинала Кубка России-2019/20. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стычка Артема Дзюбы (крайний слева) и Александра Соболева (крайний справа) во время полуфинала Кубка России-2019/20. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ситуацию с его невызовом в сборную России на сентябрьские матчи в Лиге наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что между 23-летним Соболевым и форвардом Артемом Дзюбой возникла неприязнь. 56-летний специалист рассчитывает, что игрокам удастся уладить конфликт.

«Если честно не знаю, почему так все раздули. Мы взрослые люди, мы все уладим. Если есть какие-то недоработки, недоговоренности, какие-то претензии. Моя цель — попасть в сборную», — привел слова Соболева комментатор Михаил Меламед в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ротор — Спартак

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