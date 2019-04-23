МВД предпримет меры для обеспечения безопасности на матче "Арсенал" - "Спартак"

МВД предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности на матче 25-го тура премьер-лиги между "Арсеналом" и "Спартаком". Встреча пройдет в Туле 25 апреля.

- Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы управления МВД России по Тульской области.

Ранее сообщалось, что на стадионе "Арсенала" также усилили меры безопасности и открыли специальный оперативный штаб для того, чтобы следить за порядком во время игры и выявлять правонарушения.

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

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