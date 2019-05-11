Мурад Мусаев: "Сегодня, как я понимаю, для Красноярска это хорошее поле"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 28-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) отметил, что качество поля в Красноярске его устроило.

– Соперник играл очень организованно, было не так много свободных зон. Мы знали, что они будут, когда будем отбирать у соперника мяч, – отметил Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьре". – В общем они были. Два моменты мы смогли забить, было еще несколько хороших шансов. Но мы не спешили никуда. Знали, что если будем выполнять то, что хорошо умеем, то у нас будут моменты.

Когда обменивались кругами, сомнений не было. Важно, чтобы было хорошее поле. Сегодня, как я понимаю, для Красноярска это хорошее поле. Это важно, ведь мы играем для зрителей. "Енисей" тоже любит контролировать мяч. Во всех матчах команда, несмотря что находится внизу, играет в футбол.