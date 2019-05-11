Мурад Мусаев: "Краснодар" не раз играл под большим давлением"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что его команда настраивается на победу в матче 28-го тура чемпионата России с "Енисеем". Он подчеркнул, что проблемы красноярцев не должны волновать его команду.

– Мы каждую игру настраиваемся на максимальный результат, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мусаев. – Нам надо сделать все, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Если хочешь добиваться больших целей, всегда будет давление. Надо с ним справляться. Мы не раз играли под большим давлением. Нам не привыкать.

Я переживаю только за свою команду. Нас не интересуют другие турнирные расклады. "Енисей" оставляет хорошее впечатление по последним матчам – мы их разбирали, просматривали.