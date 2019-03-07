16:44 | Футбол — РПЛ

Моуринью рассказал, зачем смотреть дерби "Динамо" - "Спартак"

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Бывший тренер "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью отметил, что ему интересно дерби между "Динамо" и "Спартаком", которое запланировано в 19-м туре чемпионата России. Игра состоится 10 марта на стадионе "Химки" и начнется в 19.00 по московскому времени.

- Матч между "Динамо" и "Спартаком" - точно один из тех, на которые я бы обратил свое внимание, - приводит RT слова Моуринью. - Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать внимания на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния.

Динамо - Спартак

 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/608699-mourinyu-dinamo-spartak-rpl

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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