Моуринью рассказал, зачем смотреть дерби "Динамо" - "Спартак"

Бывший тренер "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью отметил, что ему интересно дерби между "Динамо" и "Спартаком", которое запланировано в 19-м туре чемпионата России. Игра состоится 10 марта на стадионе "Химки" и начнется в 19.00 по московскому времени.

- Матч между "Динамо" и "Спартаком" - точно один из тех, на которые я бы обратил свое внимание, - приводит RT слова Моуринью. - Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать внимания на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния.