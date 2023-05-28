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Сегодня, 19:10

Мостовой: «Ну займет «Спартак» второе место, третье — от этого ничего не поменяется»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о борьбе за второе-третье места в РПЛ.

«Давайте так: с момента, как «Зенит» стал чемпионом, все успокоилось. Наши друзья-журналисты подогревают тему второго места, третьего, четвертого. А интерес уже упал. Интрига была, пока «Зенит» где-то терял очки. А сейчас — кто второй, кто третий... Ну, ЦСКА вчера потерял очки — я предсказывал, что такое возможно, потому что у «Краснодара» хорошая команда. Ясно, я не думал, что сегодня «Спартак» потеряет очки. Полагал, что в один-то мяч они должны выиграли. Но — ничего. Займут второе место, третье — что от этого поменяется? Ничего. Еврокубков у нас нет. Медаль дадут? Ну, не знаю. Нам в Советском Союзе только золотые медали, а за второе и третье места — ничего», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга с 67 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет ЦСКА, имея в активе 55 очков. На третьей позиции расположился «Спартак» (54 очка). Четвертую строчку занимает «Ростов» (50 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/28/20543744.shtml
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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