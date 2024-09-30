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Сегодня, 11:22

Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Личка — нормальный тренер. Он заслуженно находится в «Динамо» и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после «Динамо», если все удачно сложится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 4-е место в таблице.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

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 8 1 1
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