Мор: «В матче «Спартака» с «Оренбургом» будет забито больше 3 голов»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Оренбурга» в 20-м туре чемпионата России.

«Я думаю, это будет очень интересная игра, по моему прогнозу, в матче будет забито больше 3,5 голов. Потому что «Оренбург» довольно ярко и хорошо выступает дома, проиграв только один раз. И вообще они бескомпромиссные, всегда «или пан или пропал» — выиграли или проиграли, почти без ничьих. Еще и этим они интересны. Ну а «Спартак» всегда играет агрессивно, много атакует. Но не считаю, что красно-белые однозначные фавориты, но голов, повторюсь, жду очень много», — цитирует «РБ Спорт» Мора.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится в субботу, 18 марта. Начало — 12.00 по московскому времени.