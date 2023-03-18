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18 марта, 01:54

Пономарев: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Зенитом», хотя бы 0:0 или, может быть, 1:1, то это будет уже равносильно победе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Зенита» в 20-м туре чемпионата России.

«Конечно, питерцы посильнее «армейцев». Тем более последний кубковый матч «Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Кубка. Наверняка, их сейчас все соответствующие органы накачают, в том числе, которые им зарплату платят.

Так что здесь они будут носиться как угорелые. Им все равно, какое поле — чужое, свое. Они очень здорово впереди играют, но и оборона у них неплохая. Если наши сыграют вничью, хотя бы 0:0 или, может быть, 1:1, то это будет уже равносильно победе», — цитирует Metaratings.ru Пономарева.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в воскресенье, 19 марта. Начало — 19.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

 

Источник: https://metaratings.ru/news/ponomaryov-dlya-cska-nichya-v-matche-s-zenitom-budet-ravnosilna-pobede-236347/
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Владимир Пономарев
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Локомотив

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

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