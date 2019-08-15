Молодежка «Оренбурга» обыграла «Сочи» и прервала серию поражений
15 августа 2019, 16:00
«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче 6-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Эти три очка стали для оренбуржцев первыми в сезоне — они уступили в пяти стартовых играх подряд. Молодежка «Сочи» еще не одержала ни одной победы (2 ничьи, 4 поражения).
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6-й тур
«Оренбург» — «Сочи» — 2:1 (2:0)
Голы: Палагута, 23 (1:0). Карев, 34 (2:0). Предеус, 71 (2:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи