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Молодежка «Оренбурга» обыграла «Сочи» и прервала серию поражений

15 августа 2019, 16:00

«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче 6-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Эти три очка стали для оренбуржцев первыми в сезоне — они уступили в пяти стартовых играх подряд. Молодежка «Сочи» еще не одержала ни одной победы (2 ничьи, 4 поражения).

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

6-й тур

«Оренбург» — «Сочи» — 2:1 (2:0)

Голы: Палагута, 23 (1:0). Карев, 34 (2:0). Предеус, 71 (2:1).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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