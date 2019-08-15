Молодежка «Оренбурга» обыграла «Сочи» и прервала серию поражений

«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче 6-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Эти три очка стали для оренбуржцев первыми в сезоне — они уступили в пяти стартовых играх подряд. Молодежка «Сочи» еще не одержала ни одной победы (2 ничьи, 4 поражения).

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6-й тур

«Оренбург» — «Сочи» — 2:1 (2:0)

Голы: Палагута, 23 (1:0). Карев, 34 (2:0). Предеус, 71 (2:1).