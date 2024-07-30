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Ромащенко: «Мне бы очень хотелось, чтобы Джикия и Дзюба продолжили карьеры именно в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением о будущем защитника Георгия Джикии и нападающего Артема Дзюбы.

«Это харизматичные игроки, люди, которые делали наш чемпионат ярким. Это высококлассные футболисты. Мне бы очень хотелось, чтобы они продолжили карьеры именно в чемпионате России. Я буду надеяться, что в скором времени мы их увидим, потому что Дзюба еще точно не сказал свое последнее слово, у него есть все для того, чтобы быть таким же ярким в новой команде и приносить пользу. Что Артему нужно? Ему нужны эмоции и он должен чувствовать себя лидером. Я думаю, что у нас есть ряд команд, в которых бы Дзюба сверкал. Я не сомневаюсь в нем, как и в Джикии, который своей харизматичностью добавил бы огня, надежности и мощи некоторым командам», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее агент Джикии заявил, что варианты продолжения карьеры в РПЛ не рассматриваются.

35-летний Дзюба и 30-летний Джикия являются свободными агентами.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
РПЛ
Мирослав Ромащенко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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14
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15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
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