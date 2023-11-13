Губерниев — о «Динамо»: «Есть шансы подготовить плацдарм для борьбы за золото»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре «Динамо» в первом круге сезона РПЛ.

«В первом круге — молодцы! В тройке по делу. Летом усилились ярким тренером и классными игроками. Как единственный в стране футбольный обозреватель, отмечу привлекательный стиль игры и потенциал обыгрывать любого соперника. Минусы тоже вижу — многовато исканий и, как результат, упущенных очков, когда их надо брать… Как же так?

Главное теперь — уверенности игрокам и без лишних метаний тренеру. Есть все шансы уйти зимовать в тройке призеров и подготовить плацдарм для борьбы за золото!

Если бело-голубые продолжат дальше двигаться в правильном направлении, то скоро вместе с футболистом Бессмертным страна до чемпионства «Динамо» доживет!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Динамо» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В последнем матче бело-голубые на своем поле обыграли «Оренбург» (2:0).