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Губерниев — о «Динамо»: «Есть шансы подготовить плацдарм для борьбы за золото»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре «Динамо» в первом круге сезона РПЛ.

«В первом круге — молодцы! В тройке по делу. Летом усилились ярким тренером и классными игроками. Как единственный в стране футбольный обозреватель, отмечу привлекательный стиль игры и потенциал обыгрывать любого соперника. Минусы тоже вижу — многовато исканий и, как результат, упущенных очков, когда их надо брать… Как же так?

Главное теперь — уверенности игрокам и без лишних метаний тренеру. Есть все шансы уйти зимовать в тройке призеров и подготовить плацдарм для борьбы за золото!

Если бело-голубые продолжат дальше двигаться в правильном направлении, то скоро вместе с футболистом Бессмертным страна до чемпионства «Динамо» доживет!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Динамо» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В последнем матче бело-голубые на своем поле обыграли «Оренбург» (2:0).

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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 - : -
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 12
Джон Кордоба

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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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 7
П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

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 12 1 4
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