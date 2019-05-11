Миодраг Божович: "Для "Крыльев" сегодня последний шанс"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что ему не удается стабилизировать состав по разным причинам.

– Сегодня новый состав? Да, к сожалению, такой случай. Последние 7-8 туров не успеваем поставить ту команду, которая играла бы постоянно, – отметил Божович в эфире телеканала "Матч Премьер". – Постоянно меняем состав по разным причинам. Трудно, но деваться некуда.

– Основные конкуренты проиграли. Дополнительных слов команде говорить не понадобилось?

– Нет. Для нас сегодня последний шанс зацепиться за то, чтобы не играть стыки. Все это прекрасно понимают. Думаю, что ребята отдадут все для победы. Что получится, никто не знает. Футбол – непредсказуемая игра.