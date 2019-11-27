Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал об ожиданиях от предстоящей воскресной игры со «Спартаком».

— Какие ожидания от игры со «Спартаком»? Команда стала середняком. — вопрос Кержакову.

— «Спартак» — не середняк и никогда им не будет. Команда, которая для многих является одним из главных соперников. Настрой на них особый. Говорить о них как о середняке как минимум не уважительно.

— Слышали ли вы поддержку от болельщиков?

— Я слышал поддержку, спасибо им большое. На ноль всегда приятно играть, но главное — победа. Моменты «Лиона»? Надо посмотреть обзор. Мне сложно сказать, насколько опасные моменты создавал «Лион». В последней игре настраиваемся на победу. Как можно настраиваться на ничью? Только победа. (Дмитрий Зимин)