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Михаил Кержаков: «Спартак» — не середняк и никогда им не будет"

27 ноября 2019, 23:55
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал об ожиданиях от предстоящей воскресной игры со «Спартаком».

— Какие ожидания от игры со «Спартаком»? Команда стала середняком. — вопрос Кержакову.
— «Спартак» — не середняк и никогда им не будет. Команда, которая для многих является одним из главных соперников. Настрой на них особый. Говорить о них как о середняке как минимум не уважительно.

— Слышали ли вы поддержку от болельщиков?
— Я слышал поддержку, спасибо им большое. На ноль всегда приятно играть, но главное — победа. Моменты «Лиона»? Надо посмотреть обзор. Мне сложно сказать, насколько опасные моменты создавал «Лион». В последней игре настраиваемся на победу. Как можно настраиваться на ничью? Только победа. (Дмитрий Зимин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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