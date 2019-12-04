Михаил Гершкович: «Результаты «Ростова» связаны с новостями о финансовых проблемах в клубе»

Член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что результаты «Ростова» связаны с финансовыми проблемами. В 18-м туре чемпионата России команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Уралом» (0:0).

— Конечно, результаты «Ростова» связаны с новостями о финансовых проблемах в клубе, — цитируют «Известия» Гершковича. — Всегда очень тяжело, когда тренеру, помимо управления командой, приходится еще разбираться с другими вопросами, которые не касаются самого футбола. Тем более всё это уже вылезло наружу, но вроде появилась информация, что ситуация стабилизировалась. Желаю Карпину, чтобы вся эта история поскорее закончилась. Нельзя не отметить успешную работу этого специалиста. Хочется, чтобы «Ростов» во всех отношениях восстановился и продолжил борьбу за самые высокие места.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр