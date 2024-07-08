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Сегодня, 23:10

Metaratings: «Факел» интересуется защитником «Спартака» Масловым

Руслан Минаев
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«Факел» заинтересован в переходе защитника «Спартака» Павла Маслова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, руководство красно-белых пока не приняло решение о будущем игрока. Есть вероятность, что Маслов останется в клубе, если «Спартак» не подпишет центрального защитника. Сам футболист предпочитает остаться.

Контракт 24-летнего россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Маслов провел 9 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Источник: Metaratings.ru
Павел Маслов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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