Metaratings: «Факел» интересуется защитником «Спартака» Масловым

«Факел» заинтересован в переходе защитника «Спартака» Павла Маслова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, руководство красно-белых пока не приняло решение о будущем игрока. Есть вероятность, что Маслов останется в клубе, если «Спартак» не подпишет центрального защитника. Сам футболист предпочитает остаться.

Контракт 24-летнего россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Маслов провел 9 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.