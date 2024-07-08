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8 июля, 23:52

Капитан «Црвены Звезды» Катаи: «Место «Зенита» в Лиге чемпионов»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Капитан «Црвены Звезды» Александар Катаи считает, что «Зенит» добился бы результатов в Лиге чемпионов.

«Я абсолютно уверен, что место «Зенита» в Лиге чемпионов. Это очень сильная, качественная команда, которая наверняка добилась бы определенных результатов в этом турнире», — сказал Катаи.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
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