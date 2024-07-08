Капитан «Црвены Звезды» Катаи: «Место «Зенита» в Лиге чемпионов»

Капитан «Црвены Звезды» Александар Катаи считает, что «Зенит» добился бы результатов в Лиге чемпионов.

«Я абсолютно уверен, что место «Зенита» в Лиге чемпионов. Это очень сильная, качественная команда, которая наверняка добилась бы определенных результатов в этом турнире», — сказал Катаи.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.