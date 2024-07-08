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Сегодня, 22:51

Источник: трансфер защитника «Монпелье» Сако в «Химки» может сорваться

Руслан Минаев
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Переход защитника «Монпелье» Фалайе Сако в «Химки» находится на грани срыва, сообщает Sport24.

Французский клуб запросил 350 тысяч евро за аренду 29-летнего малийца, но российская сторона не готова платить такую сумму. Отмечается, что на данный момент сделка на паузе.

7 июля в «Химках» подтвердили интерес к Сако.

В сезоне-2023/24 футболист провел 19 матчей в чемпионате Франции и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Sport24
ФК Монпелье
ФК Химки
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