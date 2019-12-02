Меркулов признан лучшим игроком «Урала» в матче с «Ростовом»
10:44
Защитник «Урала» Михаил Меркулов признан болельщиками екатеринбургской команды лучшим игроком матча 18-го тура с «Ростовом» (0:0).
? Михаил Меркулов — лучший игрок «Урала» в матче #РостовУрал— ФК Урал (@FCURAL) December 2, 2019
? Ярослав Годзюр
? Вараздат Ароян
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