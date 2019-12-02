РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Меркулов признан лучшим игроком «Урала» в матче с «Ростовом»

10:44
Теги:

Защитник «Урала» Михаил Меркулов признан болельщиками екатеринбургской команды лучшим игроком матча 18-го тура с «Ростовом» (0:0).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир