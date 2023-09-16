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Сегодня, 21:38

Абаскаль — о матче с «Сочи»: «Мы доминировали с первой и до последней минуты. Победа абсолютно заслуженная»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги победного матча 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Победный гол забил защитник московского клуба Серджан Бабич на 90+1-й минуте.

— Мы доминировали с первой и до последней минуты. Победа абсолютно заслуженная. Мы отлично начали, могли забивать в первые 10 минут, но не повезло. Не хватало нам в завершающей стадии. Рад победе после негативной серии. Надеюсь, это поможет снять какой-то блок после отсутствия успехов. Моментов было достаточно. К счастью, все закончилось хорошо. Отмечу всех ребят, что не выходили на поле. Они поддерживали ребят. Нужно готовиться к матчу Кубка, несмотря на то, что особенно и нет времени на тренировки.

— Изучаете ли вы судей? В матче с «Зенитом» Игнатов получил желтую карточку на 10-й минуте. А сегодня весь матч «Сочи» фолил, но всего две желтые.

— Такой вопрос был и после игры с «Ахматом». Не в моей компетенции оценивать судей. Есть для этого свои органы. Я оцениваю футболистов. Задача, как мне кажется, сохранить здоровье футболистов. Неприятно, когда останавливают так атаки, мешают играть.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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