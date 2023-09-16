Абаскаль — о матче с «Сочи»: «Мы доминировали с первой и до последней минуты. Победа абсолютно заслуженная»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги победного матча 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Победный гол забил защитник московского клуба Серджан Бабич на 90+1-й минуте.

— Мы доминировали с первой и до последней минуты. Победа абсолютно заслуженная. Мы отлично начали, могли забивать в первые 10 минут, но не повезло. Не хватало нам в завершающей стадии. Рад победе после негативной серии. Надеюсь, это поможет снять какой-то блок после отсутствия успехов. Моментов было достаточно. К счастью, все закончилось хорошо. Отмечу всех ребят, что не выходили на поле. Они поддерживали ребят. Нужно готовиться к матчу Кубка, несмотря на то, что особенно и нет времени на тренировки.

— Изучаете ли вы судей? В матче с «Зенитом» Игнатов получил желтую карточку на 10-й минуте. А сегодня весь матч «Сочи» фолил, но всего две желтые.

— Такой вопрос был и после игры с «Ахматом». Не в моей компетенции оценивать судей. Есть для этого свои органы. Я оцениваю футболистов. Задача, как мне кажется, сохранить здоровье футболистов. Неприятно, когда останавливают так атаки, мешают играть.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.