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Сегодня, 14:32

Медина — о дебютном голе за «Спартак»: «Я успел отдать одну передачу, а затем была идеальная подача от Денисова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о своем первом голе за команду.

«Я вышел на поле, успел отдать одну передачу, мы пошли вперед, а затем была отличная передача от нашего крайнего защитника Денисова. Подача была просто идеальной, я сумел замкнуть ее. Очень счастлив, что так получилось.

Я часто иду в штрафную, всегда стараюсь создавать опасность. Я шел туда с большой уверенностью, потому что перед выходом на замену главный тренер сказал, что нам нужно добавить энергии. К счастью, это получилось. Я забил свой первый гол за «Спартак», чему я безгранично счастлив.

Все ребята счастливы за меня. Меня, естественно, все поздравили. Это особенно важно, потому что первые две недели здесь у меня была небольшая травма, период был не самый простой», – сказал Медина в интервью пресс-службе клуба.

26-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Он дебютировал за новую команду в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1), отличившись голом сразу после выхода на замену.

Источник: Youtube-канал ФК «Спартак»
Хесус Медина
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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