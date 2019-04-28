Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов после победы над ЦСКА в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги (2:0) признался, что без трепета относится к гимну главного клубного турнира Европы. По его словам, он не должен испытывать волнение из-за этой мелодии. "Быки" после успеха в игре с армейцами поднялись на третье место (46 очков против 44 у красно-синих) и могут впервые в истории попасть в Лигу чемпионов.

– Побегут ли мурашки при гимне Лиги чемпионов? Нет. Так же, как и при гимне Лиги Европы. Это же просто песенка. Волнение пойдет, когда после этого начнется поддержка трибун, – с улыбкой сказал 20-летний Сафонов в интервью "Матч Премьер".

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