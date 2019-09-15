РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Матвеев назвал ключевой момент в матче с «Крыльями Советов»

21:28
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил спасение голкипера Матвея Сафонова в эпизоде с пенальти на 3-й компенсированной минуте первого тайма встречи.

22-летний Соболев пробил в правый от себя угол, а Сафонов сумел отразить этот удар.

— Момент с сэйвом Сафонова в эпизоде с пенальти? Было непросто, этот момент был ключевым. Забили после перерыва и предопределило итог матча. Все матчи, которые сразу после перерыва на сборные. Непонятно, в каком состоянии люди приезжают. Не мы первые и не мы последние, кто с этим сталкивается. Готовность перед игрой с ЦСКА? Каждый матч для «Краснодара» важен. Стараемся ротировать состав, показывать игру и добиваться побед. Сергей Петров отыграл очень хороший матч. Вся команда — молодцы! Рады, что болельщики приходят и поддерживают «Краснодар». Мануэл Фернандеш? Он потихоньку втягивается в тренировочный процесс, через неделю-полторы ожидаем продвижения.

Чемпионат России: новости и статьи, турнирная таблица, календарь игр

Краснодар — Крылья Советов

Опрос

проголосовало: 18031
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Прямой эфир
Прямой эфир