Телеканал «Матч ТВ» не будет показывать матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Об этом свидетельствует программа на сайте канала.

Матч состоится 1 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть на платном канале «Матч премьер». В это время на федеральном «Матч ТВ» покажут программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». После этого в программе указаны новости и передача «Все на матч».

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