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Матч «Сочи» — «Оренбург» состоится 23 февраля

18:14
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РПЛ приняла решение о том, что матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург», ранее перенесенный в связи с эпидемией ОРЗ большого количества игроков «Сочи», состоится в резервную дату — 23 февраля 2020 года. О времени начала матча будет сообщено дополнительно, сообщает официальный сайт лиги.

После выездной встречи с «Уфой» (1:1) футболисты должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к заключительным играм сезона перед зимней паузой. За два дня до игры с оренбургской командой тренировочное занятие «Сочи» пришлось отменить. По заключению медицинского штаба, команду подкосил вирус инфекционной ангины.

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24322.html

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