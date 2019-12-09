РПЛ приняла решение о том, что матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург», ранее перенесенный в связи с эпидемией ОРЗ большого количества игроков «Сочи», состоится в резервную дату — 23 февраля 2020 года. О времени начала матча будет сообщено дополнительно, сообщает официальный сайт лиги.

После выездной встречи с «Уфой» (1:1) футболисты должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к заключительным играм сезона перед зимней паузой. За два дня до игры с оренбургской командой тренировочное занятие «Сочи» пришлось отменить. По заключению медицинского штаба, команду подкосил вирус инфекционной ангины.

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